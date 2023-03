Mateo Retegui, Fabrizio Biasin: e all'improvviso... ecco un attaccante

Fabrizio Biasin 27 marzo 2023 a

Partite degli azzurri- e relativi marcatori- dopo il disastro Italia-Macedonia del Nord 0-1 del 23 marzo 2022, ovvero un anno fa: Turchia-Italia 2-3 (Cristante, Raspadori, Raspadori), Italia-Argentina 0-3, Italia-Germania 1-1 (Pellegrini), Italia-Ungheria 2-1 (Barella, Pellegrini), Inghilterra-Italia 0-0, Germania-Italia 5-2 (Gnonto, Bastoni), Italia-Inghilterra 1-0 (Raspadori), Ungheria-Italia 0-2 (Raspadori, Dimarco), Albania-Italia 1-3 (Di Lorenzo, Grifo, Grifo), Austria-Italia 2-0, Italia-Inghilterra 1-2 (Retegui), Malta-Italia (Retegui, Pessina).

Con la rete di ieri l’attaccante azzurro Mateo Retegui sale al secondo posto dietro a Raspadori nella speciale classifica dei bomber azzurri degli ultimi 12 mesi. Fino a due settimane fa in Italia era meno famoso di Carlo Banzoni, un tizio che non esiste in quanto appena inventato. Per dire...