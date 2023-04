Juve-Inter, maxi-stangata su Cuadrado-Handa-Lukaku (e curva chiusa)

06 aprile 2023 a

Arriva la mazzata dopo Juventus-Inter e la rissa alla fine della semifinale di Coppa Italia. La Juventus disputerà una gara con il settore denominato ’Tribuna Sud’, primo anello, privo di spettatori. Questa la decisione del giudice sportivo che ha preso in esame i fatti accaduti in occasione della partita di Coppa Italia Juventus-Inter. Nello specifico, dalla curva juventina si sono levati, al 35’ e al 49’ del secondo tempo, "beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore dell’Inter Lukaku Bolingoli Romelu". Per la prossima gara di Serie A, in programma il 23 aprile contro il Napoli, la Tribuna Sud dello Stadium sarà dunque priva di spettatori. Il giudice sportivo ha inoltre squalificato per tre giornate il giocatore bianconero Cuadrado e per una giornata gli interisti Lukaku e Handanovic.

Una giornata di squalifica è stata disposta anche per Lukaku, "per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo" e a Aiwu Emanuel della Cremonese, "per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete".

"Fanc*** scimmia del ca***": agghiaccianti insulti a Lukaku, chi è stato | Video

Il giudice sportivo Alessandro Zampone ha inoltre deliberato ammenda di 12mila euro alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di gioco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa due minuti" e di 6mila euro alla Cremonese, "per avere suoi sostenitori, al 12 del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di gioco che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa trenta secondi". Ammenda 4mila euro alla Juventus "per avere suoi sostenitori, al 49 del secondo tempo, lanciato due oggetti sul terreno di gioco".