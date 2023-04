Juve, Lapo Elkann sbrocca in pubblico: "Basta, non scrivetemi più!"

06 aprile 2023 a

Chi lo segue sui social lo sa: Lapo Elkann è uno che dice sempre la sua, costi quel che costi. E soprattutto dice la sua su temi sportivi, in particolare su Juventus e Ferrari, le sue due passioni, le due corazzate legate a doppio filo alla famiglia Agnelli. E Lapo, spesso, non lesina critiche, nonostante la fede calcistica e motoristica.

E caso vuole che quest'anno per le due parti in causa sia davvero difficilissimo. L'inizio del mondiale di Formula 1 della Ferrari è stato tragicomico, durissimo. La Juventus invece sconta i 15 punti di penalizzazione, l'eliminazione prematura dalla Champions League, un inizio di campionato difficilissimo e all'orizzonte vede altre nubi nere per le note vicende extra-campo. Insomma, c'è tanto da criticare, per Lapo.

Lapo Elkann sbrocca dopo 48 ore di silenzio: caos-Ferrari, chi travolge | Guarda

Negli ultimi giorni il rampollo ha commentato su Twitter il Gp di Australia, stroncando la Ferrari. Dunque un secondo cinguettio, quello in cui ha elogiato il Milan di Stefano Pioli che ha strapazzato al Maradona il Napoli dominatore del campionato. Un plauso ai rossoneri condito da un "magari la Juve giocasse così". Frase, quest'ultima, che ha fatto infuriare i tifosi.

Già, Lapo a differenza di John Elkann si espone. E Lapo viene percepito come "parte organica" sia di Maranello sia dei bianconeri. Scontati dunque i polveroni-social. E così ora, per mettere le cose in chiaro, ecco che Lapo sbotta ancora. Ma sbotta contro chi lo critica, contro chi lo attacca, contro chi gli chiede da che parte sta. E lo fa, ovviamente e rigorosamente, su Twitter. "Per vostra informazione su Juventus e Ferrari non scrivetemi più: non ho ruoli, non decido, non conto ma le amo", ha cinguettato tranchant. Cuor di tifoso, insomma. Basterà a fermare le polemiche? Difficile immaginarlo...