Napoli-Milan, Fabio Caressa-choc: "Gliel'hanno fatta vincere"

"Ma secondo voi nella testa del Napoli non c’è il fatto che è la prima di tre partite, col campionato già vinto…?”. Dice così Fabio Caressa parlando con i colleghi e gli ex calciatori presenti a “Il club”. Il noto giornalista di Roma, però, ha trovato come risposta solo un imbarazzato silenzio da parte di Beppe Bergomi e Luca Marchegiani. Il risultato del match tra il Napoli e il Milan ha colto tutti di sorpresa, con i rossoneri che hanno surclassato i partenopei per 4-0. A quel punto, stimolato dal collega Marco Bucciantini, il conduttore Sky ha illustrato la strana teoria che si celava dietro quella domanda che ha spiazzato tutti i presenti: "Io penso una cosa — aggiunge — Sapete quelli che giocano a biliardo che ti fanno vincere la prima partita così poi tu stai tranquillo…”.

Caressa: “Fossi il Milan non mi fiderei…”

Nonostante nessuno abbia avallato il suo pensiero, Fabio Caressa ha poi chiosato confermando i suoi dubbi sul fatto che il Napoli possa aver volutamente perso la prima delle tre partite ravvicinate contro i rossoneri (quella che, dato il larghissimo vantaggio in classifica, ha un peso specifico minore), proprio per far calare l'attenzione nella squadra di Stefano Pioli per il doppio confronto di Champions League: "Fossi il Milan non mi fiderei di questa palla 8 in buca d'angolo, senza Osimhen — dice ancora Caressa — È stata una partita con un clima molto particolare per il Napoli" ha difatti chiosato il giornalista di Sky ribadendo la sua strana teoria che, inevitabilmente, ha fatto molto discutere tifosi e appassionati sui social network.