Milan-Napoli, Ancelotti le indovina tutte: la profezia finale

Il Real Madrid vola e Carlo Ancelotti sogna una finale contro il Milan. I Blancos hanno vinto per 4-0 contro il Barcellona al Camp Nou, con le reti di Vinicius e di Benzema (tripletta). I madrileni hanno letteralmente asfaltato gli uomini di Xavi nella sfida di ritorno della semifinale di Copa del Rey, dopo l'1-0 dei blaugrana nella gara d'andata. Il Real affronterà in finale la sorpresa Osasuna, che ha eliminato i baschi dell'Athletic Bilbao. Una finale che era stata pronosticata dallo stesso Carlo Ancelotti.

Ancelotti vuole Real-Milan in finale di Champions

Il tecnico italiano, infatti, lo scorso 18 febbraio in occasione della partita di campionato all'Estadio El Sadar contro l'Osasuna, aveva detto a Jagoba Arrasate, tecnico dei Rojillos, che entrambi si sarebbero ritrovati in finale di Copa del Rey. E così è andata: Real Madrid e Osasuna si sfideranno il prossimo 6 maggio a La Cartuja. Ora però in tanti ricordano che ha pronosticato anche un'altra finale, ovvero quella di Champions League: Ancelotti ha dichiarato di volere una finale tra il Real e il Milan. Il Napoli, che sfiderà i rossoneri nei quarti, farà di tutto per rovinargli il sogno.

Ancelotti e il discorso ai suoi dopo la vittoria contro il Barça

Di Carletto, sono bellissime le immagini circolate nelle ultime ore, che mostrano il tecnico italiano in dialogo con i suoi calciatori. Sono tutti seduti intorno a lui che, contento per il risultato e per la prestazione, esprime soddisfazione. Dice tre cose, una avrà effetto dirompente. "Sono molto orgoglioso di vedere una partita così, farlo dalla panchina mi rende ancora più orgoglioso perché è il frutto del nostro lavoro”. La prima: "Innanzitutto, congratulazioni". La seconda: "Vi ho detto una bugia… non era una finale ma una semifinale, la finale la dobbiamo ancora giocare", provocando l'ilarità del gruppo. La terza la pronuncia con enfasi: "E per terzo… ehi, domani giorno libero!". Il boato che ne è scaturito è stato travolgente.