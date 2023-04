Carlo Ancelotti, tam tam impazzito: "Brasile? No, cosa c'è dopo il Real..."

08 aprile 2023 a

Carlo Ancelotti è felice a Madrid, ha più volte detto che non andrà via finché non lo cacceranno, ma il suo nome finisce comunque sui taccuini dei dirigenti dei grandi club oltre che delle migliori Federazioni. Il Brasile lo corteggia da mesi e se la stampa sudamericana è convinta che alla fine sarà lui il successore di Tite, dalle parti di Londra si parla di un possibile ritorno in Premier League.

A richiamarlo in panchina potrebbe essere il Chelsea che dopo gli esoneri di Tuchel e Potter ha affidato momentaneamente la squadra a Lampard, ma per la prossima stagione cerca un grande nome e, secondo Espn, tra gli obiettivi ci sarebbe proprio Carlo Ancelotti che a Stamford Bridge ha già vinto.

L’italiano è nell’ampia lista che comprende anche Antonio Conte, Julian Nagelsmann, Luis Enrique e Mauricio Pochettino. Insomma a quanto pare Carletto potrebbe scegliere ancora una volta una big europea e abbandonare l'obiettivo di guidare una nazionale. Di certo la sua collocazione ideale potrebbe essere in futuro quella di Coverciano come ct dell'Italia, ma sono discorsi prematuri. Di certo l'ipotesi Ancelotti al Chelsea potrebbe davvero ribaltare tutti i giochi per le panchine italiane ed europee attualmente piuttosto calde...