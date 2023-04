Carlo Ancelotti umiliato con tre parole: "E domani...", finisce male

10 aprile 2023 a

Il video di Carlo Ancelotti all'interno dello spogliatoio del Real Madrid dopo il trionfo in Copa del Rey con il Barcellona è diventato virale. Il Real ha espugnato il Camp Nou senza difficoltà asfaltando la squadra di Xavi per 4-0. Le parole di Ancelotti sono diventate un vero e proprio tormentone in questi ultimi giorni. Ancelotti si è rivolto così ai suoi giocatori: "Tre cose vi devo dire. Innanzitutto complimenti per la vittoria, poi è che vi ho mentito perché non era una finale ma una semifinale. Infine… domani giornata libera!".

Dopo il discorso è esploso un boato nello spogliatoio del Real con applausi a scena aperta per Ancelotti. Ma di fatto il capitombolo col Villareal in campionato che ha chiuso le speranze del Real di poter mettere le mani sulla Liga si è trasformato in una beffa umiliante per Ancelotti.

L'allenatore del Villareal, Setien, una volta rientrato negli spogliatoi dopo la vittoria contro il Real ha esclamato: "E domani, e domani...giorno libero!". Un verso ad Ancelotti che di sicuro non avrà digerito bene la sconfitta. Ora il Real punterà tutto sulla Champions e sulla Coppa, la Liga è diventato un obiettivo ormai irraggiungibile.