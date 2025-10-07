Antonio Cassano insulta Max Allegri: "Uno schifo, divento matto!"

Antonio Cassano torna all’attacco. Nell’ultima puntata di Viva el Fútbol, l’ex fantasista ha rivolto nuove bordate a Massimiliano Allegri, trascinando nella polemica anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che commentando Juve-Milan ha detto così: “Allegri ha cambiato Modric ed è uno dei pochissimi che sa di calcio”. Per il barese, “quando in Italia si dicono certe robe io divento matto”, mostrando in diretta il telefono con le dichiarazioni del giornalista. “Lele (Adani, ndr), ti ho mandato tutto perché a te non frega un c… di certi personaggi, ma io quando sento certe cose vado su tutte le furie”.



Il riferimento è a un commento attribuito a Zazzaroni: “Quando lui dice, per far passare bene Allegri, che ha cambiato Modric, questo è uno schifo. Ce l’ho qui, sul telefono. E poi aggiunge che è uno dei pochissimi che sa di calcio: mi fa vomitare”. Cassano non si è fermato: “Modric ha vinto sei Champions League, un Pallone d’Oro, e in Italia c’è chi dice che lo ha cambiato Allegri. Questa è una roba vergognosa”. Poi ha rincarato la dose: “Lo scandalo è che personaggi così continuano a parlare. Finché avranno spazio loro, il nostro calcio non andrà da nessuna parte”.

Cassano contro Allegri, guarda su Youtube il video di Viva el Futbol

E l’affondo finale è tutto per il direttore del Corriere dello Sport: “Questi sono i personaggi che devono andare fuori dai cog***i. Stanno nella televisione di Stato, prendono i soldi e continuano a dire cavolate”.