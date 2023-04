Liverpool-Arsenal, gomitata del guardialinee a Robertson: esplode il caso

10 aprile 2023 a

Un caso senza precedenti scuote la Permier League: il guardalinee Constantine Hatzidakis verrà sospeso da ogni attività durante l'inchiesta aperta dalla Football Association per l'accusa di aver colpito con una gomitata al mento il giocatore del Liverpool, Andrew Robertson. Il tutto è accaduto al termine del primo tempo della partita con l'Arsenal, poi terminata in pareggio, 2-2.

L'organismo arbitrale inglese ha fatto sapere che "non designerà Hatzidakis alle partite di nessuna delle competizioni" fino a conclusione delle indagini. Ma a tenere banco è l'episodio, quel che è accaduto in campo. Per dirla con le parole di Chris Sutton, "cose del genere non si sono mai viste in Premier". Poi c'è chi come Roy Keane, l'ex bandiera del Manchester United, uno che del gioco durissimo ha sempre fatto la sua cifra, accusa Robertson di essere andato a protestare con il guardalinee invece di preoccuparsi "di come la sua squadra stava difendendo. Si è comportato come un bambino".

Ma cosa è successo? Presto detto. L'arbitro, Paul Tierney, fischia il primo tempo. Robertson si avvicina ad Hatzidakis per protestare: nelle immagini si vede il giocatore del Liverpool quasi spingere il gesto di Hatzidakis, il braccio destro che pare colpire Robertson al mento. Il giocatore dei Reds urla in campo: "Mi ha dato una gomitata in faccia!". Dunque viene ammonito per proteste. Ora, se la gomitata verrà confermata, l'assistente arbitrale rischia una lunghissima squalifica. Jurgen Klopp, mister del Liverpool, ha tagliato corto: "Non ho visto quello che è successo ma mi riferiscono che le immagini parlano da sole". Giudicate voi...