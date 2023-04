Juventus, bomba Allianz sul club: "Non è accettabile"

13 aprile 2023 a

“Manderò una lettera ai vertici del club, perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo”. Lo rivela a sorpresa Giacomo Campora, ceo di Allianz Italia. La collaborazione tra Juventus e Allianz è stata rinnovata nel 2020 e ha scadenza fissata al 2030.

Non si è fatta attendere intanto la risposta dei tifosi bianconeri via social, in molti hanno “accusato” Campora di essere interista ripescando anche un suo tweet su Romelu Lukaku post Juve-Inter, in cui lo definiva “un campione” ad accompagnare il rilancio della notizia dell'Equipe sugli insulti razzisti ricevuti in quell'occasione. Altri tifosi, invece, hanno sottolineato come il marchio Allianz sia presente solo sulle divise di allenamento e riscaldamento, non sul kit di gara.

Intanto a Cbs Sports Golazo, ha parlato anche Alessandro Del Piero, non escludendo un ritorno nel club della Vecchia Signora in un ruolo dirigenziale. L'ex-bandiera ha confermato i tanti rumors che lo riguardano, senza mai chiudere a questa possibilità, glissando però su un ruolo da vicepresidente. “Ci sono molti rumors ovviamente — ha detto Pinturicchio — Io non voglio dire ’sì’ o ‘no’ non sono pronto per dare una risposta perché è una cosa enorme, ma ovviamente il mio cuore è lì. Come ho detto prima ho passato 19 anni nel club, parliamo della maggior parte della mia vita fino a poco tempo fa”.

Del Piero: “C’ero nel 2006, da sempre un tifoso della Juve”

E ancora: “Io ero un tifoso della Juventus prima ancora di giocare per la Juve — ha detto l’ex capitano bianconero — Ho vissuto la crisi del 2006 e so che la ricostruzione di una squadra richiede molto tempo. Non giochi la Champions, perdi molte opportunità, ci sono voluti anni per tornare a vincere un trofeo, ma non ho mai avuto rimpianti per quella che è stata la mia scelta.