Alex Marquez, malore in gara: si vomita nel casco

17 aprile 2023 a

a

a

Alex Marquez e quel malore che gli hanno provocato un conato di vomito ad Austin. Il fratello di Marc Marquez ha comunque rimesso nel casco ed è caduto durante la gara Sprint del Gran Premio delle Americhe di MotoGP. Ad Austin, qualcosa è andato storto per il pilota spagnolo in quel lasso di tempo tra le qualifiche e l'ultimo test del sabato. Non credeva che quel mal di pancia avvertito mentre era ancora in sella potesse avere conseguenze così rischiose, ruzzolando sull'asfalto a quattro giri dalla fine. "A un certo ho provato una strana sensazione, è come se il corpo stesse collassando. Tutta colpa del cibo”, le sue parole.

Marquez: “Strana sensazione prima della Sprint”. Poi la frenata e…

Per fortuna per lui e per gli altri piloti in pista, l’iberico non ha avuto altre conseguenze tanto che con la sua Ducati è partita regolarmente per la gara di domenica, alle spalle di Bagnaia, Rins e Marini, prima del ritiro dopo sei giri di gara. Dopo il grande spavento e altrettanto disagio che hanno scandito quei momenti: "Ho iniziato a sentire una strana sensazione allo stomaco già prima della Sprint e appena ho frenato in quella staccata m'è venuto il vomito. Non so cosa sia successo ma ho sentito il mio corpo venire meno”.

Marquez, altra caduta nella gara di domenica

Cosa può aver generato quella indisposizione improvvisa? Il pilota iberico non sembra avere dubbi al riguardo. "Deve essere stato qualcosa che ho mangiato – ha aggiunto Marquez — Eppure non ho consumato niente di diverso dal solito. Ho rimesso anche quando sono rientrato ai box. Per fortuna adesso è tutto a posto, sto bene. In gara ci sarò”. Cadendo al sesto giro. Nella gara di domenica, quindi, un nuovo ritiro per un contatto con Jorge Martin in curva 3, quando il pilota della Pramac ha perso il controllo della sua moto proprio mentre era ingaggiato in un duello con il suo connazionale. Nella caduta, tuttavia, la Ducati ha colpito l’incolpevole fratello dell’otto volte iridato, con i due che sono finiti nella via di fuga.

Martin si scusa con Marquez

Queste le parole di scuse da parte di Martín per Marquez: “Voglio prima di tutto scusarmi con Alex, ma anche con tutto il suo team, verso il quale nutro grande affetto — dice il pilota Pramac — Mi dispiace molto anche perché avevo iniziato bene. Alex era fuori traiettoria, mentre io ero all’esterno e mi sono dovuto rialzare dalla curva 2 alla 3, e quando sono entrato in quest’ultima ho perso la moto. Peccato, che lui si trovava all’esterno e alla fine siamo caduti entrambi”.