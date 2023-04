Napoli-Milan, Spalletti contro Maldini: "Gli aiuti arbitrali? Forse certi personaggi..."

19 aprile 2023 a

Il Milan vola in semifinale di Champions League, il Napoli esce e recrimina. Dopo le polemiche sul match di andata, anche nel ritorno non sono mancate le discussioni sull'arbitro. Anche la direzione di Szymon Marciniak ha lasciato scontenti i partenopei.

Sulle polemiche per il rigore non concesso a Lozano per un intervento di Leao in scivolata (prima il piede della palla) Stefano Pioli, allenatore rossonero, glissa: "In tutte le partite ci sono decisioni arbitrali che si possono discutere. Stasera abbiamo avuto il miglior arbitro al mondo". Il collega azzurro Luciano Spalletti attacca: "Ci son stati tolto secondo me ingiustamente due giocatori all'andata. Su quella che è stata la valutazione della prima gara ho visto anche giornali schierati nell'insufficienza. Poi stasera al 37' c'è il rigore, netto. Che non si può non vedere. E non si parla di contatto è contatto, quando è impatto è impatto. Stasera c'è stato impatto, perché gli ha stravolto la caviglia (Leao a Lozano, ndr). Per cui il passato in Champions un po' conta".

E sul Dna europeo del Milan aggiunge: "Probabilmente vedere intorno gente che ha fatto finali su finali, che ha vinto e vedere personaggi del calibro di quelli che ha il Milan intorno alla squadra ha dato convinzione. Quella è una competizione che li riguarda da vicino per la storia che hanno. E probabilmente proprio per questa esperienza hanno raccolto anche qualche piccolo episodio a favore".

Il riferimento polemico con ogni probabilità è a Paolo Maldini, massimo dirigente rossonero con cui l'allenatore del Napoli si era già scontrato nel tunnel del Maradona tra primo e secondo tempo della gara vinta 4-0 dai rossoneri in campionato.