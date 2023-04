Rafa Leao, la domanda sull'Inter? E lui... in studio si scatena il caos

19 aprile 2023 a

Rafael Leao è l’uomo copertina del Milan che ha battuto il Napoli e si è qualificato alla semifinale di Champions League. Il portoghese ha fatto la differenza con le sue progressioni, rivelandosi a tratti imprendibile per gli avversari. Di conseguenza non stupiscono le lodi piovute dagli studi della Cbs, dove Shevchenko, Henry, Carragher e Richards hanno commentato la vittoria del Milan e la prestazione di Leao.

Il portoghese si è distinto per la capacità di analizzare la partita parlando sia in inglese che in francese. A un certo punto, però, si è verificato un siparietto che ha fatto divertire molto i presenti e i telespettatori: Carragher con il suo forte accento di Liverpool gli ha chiesto del possibile derby in semifinale con l’Inter, senza però riuscire a scandire bene il nome dei rivali cittadini del Milan. Leao infatti non ha capito e gli ha chiesto di ripetere, suscitando grandi risate all’interno dello studio, dove Carragher viene spesso preso in giro per il suo accento.

“Ti apprezziamo Rafa e non sei solo - ha dichiarato la conduttrice Kate Abdo, che ha visto Leao un po’ spaesato - questo programma va in onda sulla tv americana e ora capisci come si sentono gli americani quando Carragher parla e loro hanno gli stessi problemi a capire il suo accento”. Subito dopo la fine del collegamento con Leao, in studio si è scatenato di nuovo il caos, con i colleghi che hanno continuato a ridere di Carragher e a prenderlo in giro.