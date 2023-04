Inter, scelta estrema di Inzaghi? "Abbandonerà la nave"

21 aprile 2023 a

Non basta la semifinale di Champions contro il Milan appena conquistata. Simone Inzaghi si gioca la panchina in questo finale di stagione: le 11 sconfitte in campionato e il sesto posto in classifica in Serie A pesano non poco, ma l’opportunità di competere ancora su tre fronti tiene a galla il tecnico ex Lazio. Come riporta Tuttosport, però, l'allenatore vorrebbe ricevere più apprezzamenti per il lavoro svolto fino ad oggi.

Troppe, secondo il suo punto di vista, le critiche ricevute sia da lato societario che dai tifosi. Nel caso in cui l’Inter dovesse comunque decidere di continuare con Inzaghi, potrebbe essere lo stesso tecnico ad abbandonare la nave.

Inter, sogno Mourinho. Ma Inzaghi sogna la Champions…

I dissapori sembrerebbero troppi per proseguire. E in tal caso, il nome in casa nerazzurra è quello di José Mourinho, a prescindere dalla eventuale vittoria o meno della Champions League. I vertici di viale della Liberazione premono per portare a Milano il portoghese, autore del Triplete 2010 in casa nerazzurra e che ha appena conquistato le semifinali di Europa League con la Roma, dopo il titolo di Conference vinto l’anno scorso sempre con il Feyenoord. Inzaghi invece sembra essere snobbato, nonostante un sogno proibito ma non impossibile da raggiungere che è la Champions. La finale è lì, a un passo. E poi si sa, nelle partite secche può succedere di tutto.