Stefano Pioli sbotta: "Classifica? Sarebbe meglio per tutti"

"È stata e sarà una stagione molto dispendiosa, starà a me gestire bene le forze dei giocatori, mantenendo la giusta tensione in tutte le partite di campionato soprattutto. È chiaro che il calendario è quello che è... Dopo la Roma si farà il necessario per mettere le formazioni migliori per fare più punti possibili". Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista del match contro il Lecce, in programma domani a San Siro.

"Per arrivare in Champions dobbiamo fare tanti punti, dobbiamo fare gare di livello. Abbiamo preparato e studiato bene il Lecce, quello che abbiamo fatto fino ad ora non conta, quindi quella di domani è la più importante. La Champions è storia a sé. Loro sono molto veloci, diretti e hanno qualità. Dovremo essere attenti a gestire la palla per impedire le loro ripartenze". Poi, sul Football Board: "Se gli darei dei consigli? Sì, ma credo che le cose peggioreranno perché vogliono fare sempre più partite. Se giochi così tanto spesso non puoi pretendere che lo spettacolo sia sempre alto, a causa di infortuni, energie. Giocare meno o avere più spazi per far recuperare i giocatori sarebbe importante. Ci sono giocatori che non riescono mai a recuperare e a staccare: diventa sempre più difficile o rischioso per gli infortuni".

Infine un commento sulla penalizzazione della Juve: "La restituzione dei 15 punti alla Juve? A noi non cambia, non è una cosa che possiamo controllare e determinare, noi possiamo controllare la prestazione di domani. Certo che prima ci sarà una classifica definitiva meglio è per tutti. Questo è inevitabile".