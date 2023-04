Cuadrado colpito da un accendino: video-choc, chi glielo ha lanciato

26 aprile 2023 a

a

a

Nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che ritrae Juan Cuadrado mentre viene sfiorato da un accendino lanciato dai tifosi del Napoli. Immagini che hanno innescato una nuova polemica, che stavolta vede il colombiano nelle vesti della vittima. Mentre si apprestava a battere un calcio d’angolo, si vede un oggetto che vola dalle sue parti.

Cuadrado ha segnalato l’accaduto al guardalinee, che sembra non avergli dato troppo peso, dopodiché ha allontanato l’accendino e ha ripreso il gioco come se nulla fosse. Un gesto che ha evitato di sollevare ulteriori polemiche nelle ore più calde del post-partita, considerando che il colombiano è finito sul banco degli imputati, anche da parte dei suoi stessi tifosi, per alcuni episodi decisivi: innanzitutto è accusato di aver simulato in area di rigore, con tanto di proteste reiterate, nel tentativo di procurarsi un tiro dagli undici metri.

Qualche secondo più tardi, Cuadrado è stato colpevole della mancata copertura su Raspadori, che con il suo gol ha regalato la vittoria a tempo quasi scaduto e lo scudetto quasi matematico al Napoli. Da apprezzare però il fatto che il colombiano non abbia fatto scenate per l’accendino che lo ha sfiorato, sebbene sia un gesto assolutamente da condannare.