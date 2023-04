Milan-Leao, ci siamo: le cifre da capogiro dall'accordo, tam-tam impazzito

29 aprile 2023 a

Rafael Leao non sarà un Donnarumma bis. Il Milan è finalmente riuscito a raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto del portoghese. Sicuramente ha giocato un ruolo importante il fatto che i rossoneri, dopo lo scudetto dello scorso anno, siano in piena corsa per raggiungere la finale di Champions League: prima dell’appuntamento storico di Istanbul c’è però da vincere il derby in semifinale con l’Inter.

Stando alle ultime indiscrezioni, è stato raggiunto un accordo verbale di massima, con la firma che arriverebbe poi al termine della stagione. Il Milan è pronto a fare uno sforzo importante per trattenere il calciatore di maggior talento della sua rosa: a Leao sono stati offerti cinque anni di contratto a 7 milioni netti più bonus. Inoltre riceverà 2 milioni al momento della firma. Una soluzione che sembra soddisfare tutte le parti in causa, anche i tifosi che ovviamente sono molto felici di avere ancora il portoghese nella loro squadra.

Sullo sfondo resta la causa che lo Sporting Lisbona ha mosso a Leao. In questo il Milan non c’entra nulla direttamente, ma al tempo stesso ha tutto l’interesse affinché si trovi una soluzione al più presto. Per ora resta il risarcimento di 16 milioni di euro che Leao deve alla squadra portoghese.