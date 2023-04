Marco Borriello vuota il sacco: "Belen e la crema vaginale? Qualcuno..."

29 aprile 2023 a

Marco Borriello ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato non solo di calcio, ma anche della sua vita privata e sentimentale. Ovviamente non potevamo mancare delle domande su Belen Rodriguez: lei e l’ex attaccante sono stati molto chiacchierati. “È stata una storia d’amore acerba, immatura, fra due ragazzi - ha dichiarato Borriello - se ci incontriamo a Milano l’abbraccio, è una ragazza solare e divertente”.

“Comunque è stata la relazione più importante della mia vita, è durata quattro anni e mezzo”, ha aggiunto l’ex calciatore, che ha poi affrontato il delicato caso della squalifica. “Ho pagato anche per colpe non mie nella storia del doping per il cortisone - ha sottolineato - la settimana prima che mi trovassero positivo i medici mi avevano dato una pastiglia per un problema al molare. Quando venni trovato positivo sempre i medici mi dissero ‘porta tutte le pomate che hai a casa’ e la colpa venne scaricata sulla crema vaginale di Belen. Ma le due molecole di cortisone che trovarono erano contenute solo in un farmaco che si chiama deltacortene. Sono stato fermo sei mesi, qualcuno dovrà risponderne”.

Parlando invece di aneddoti da calciatore, Borriello ne ha raccontato uno: “Ho girato 15 spogliatoi e sono sempre stato fra i più vivaci. Nel 2014 ero con la Roma a Mosca per una partita con il Cska. Un sito russo pubblicò foto di me e De Rossi che uscivamo da un night club. Con Daniele abbiamo salvato gli altri 15 compagni che uscirono dopo. Ero tra le spogliarelliste ma, giuro, ero andato lì solo a bere una Coca Cola”.