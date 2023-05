Napoli, vertice d'urgenza in prefettura: caos sul match-scudetto

01 maggio 2023 a

a

a

Ancora giallo sull'orario di inizio del match scudetto Udinese-Napoli di giovedì prossimo, 4 maggio. I partenopei hanno il match point a casa dei friulani e la festa sfumata domenica scorsa potrebbe trovare il giusto sfogo tra qualche ora. E così a quanto pare è stata avanzata la richiesta di anticipare alle 18 o alle 18:30 il calcio d'inizio per motivi di ordine pubblico. La partita è prevista al momento alle 20:45, ma molto probabilmente l'orario è destinato a cambiare.

"L'unica cosa certa, al momento, è una riunione convocata per domani mattina, in Prefettura, con le forze dell'ordine, il Comune e la dirigenza dell'Udinese per la gestione dell'afflusso dei tifosi per la partita, mentre sull'orario di inizio della gara siamo ancora fermi". Lo ha detto il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, interpellato circa una possibile richiesta di anticipo pomeridiano della gara interna con il Napoli di giovedì 4 maggio, per motivi di ordine pubblico.

Ogni possibile istanza in proposito viene quindi rinviata a domani "una volta sentiti anche il ministero dell'Interno e la Lega Calcio" ha aggiunto Marchesiello. Va sottolineato però un aspetto importante in questo valzer di orari e date: con una sconfitta della Lazio mercoledì sera, i partenopei vincerebbero lo scudetto già tra due giorni comodamente davanti al televisore...