Charles Leclerc, "lasciamo almeno questo": lo sfogo che la dice lunga

Prima pole e primo podio per Charles Leclerc in questo fino ad ora durissimo mondiale di Formula 1. Domenica, a Baku in Azerbaigian, la sua Ferrari è arrivata terza, dietro alle due Red Bull, primo Sergio Perez e secondo Max Verstappen, semplicemente inarrivabili. Una doppietta a cui Leclerc ha dovuto assistere impotente, strappando comunque un podio per nulla scontato, al termine di un Gp in cui ha guidato in modo divino.

Insomma, gioia sì... ma fino ad un certo punto. Già, perché il monegasco da anni vuole lottare per il titolo mondiale, ma la lotta gli è preclusa. E quasi certamente, con questa Ferrari, sarà così anche quest'anno. La frustrazione, dunque, è palpabile.

Perez trionfa su Verstappen. Leclerc terzo: segni di vita Ferrari, ma la distanza è siderale

E quella frustrazione è emersa nel retro del podio del Gp, dove i tre piloti che attendono la premiazione si ritrovano in attesa della cerimonia. Leclerc parlava con Perez e Verstappen della gara appena conclusa, per poi prendere posto sulla sedia al centro, che per tradizione spetta al primo classificato. Verstappen si è poi seduto alla sua sinistra, mentre Perez è rimasto in piedi davanti a lui, come a chiedergli di lasciare quel posto che gli spettava.

A quel punto Leclerc chiede al messicano: "Vuoi il tuo posto?", poi accenna ad alzarsi ma Perez lo invita a restare seduto, per prendere posto sulla sedia alla destra del monegasco. E qui la battuta di Leclerc che svela la frustrazione: "Lasciami questo, almeno il posto", ha commentato con amaro sarcasmo. Battuta che ha strappato un sorriso a Perez e che, però, la dice lunghissima su come il ferrarista viva questo momento.