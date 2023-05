Napoli, la lettera che svela la vergogna: "Togliti subito quella sciarpa"

06 maggio 2023 a

Una storia assurda che sta facendo il giro del web. Dopo la vittoria del Napoli che ha messo le mani sullo scudetto a quanto pare ci sarebbero stati alcuni episodi discutibili su come le altre tifoserie, anche campane, hanno preso la notizia della vittoria del titolo della squadra partenopea. E a Fanpage.it , arriva il racconto di una mamma che ha voluto sfogarsi su come il figlio di 16 che portava la sciarpa del Napoli al collo è stato trattato da un barbiere a Benevento. Le parole di questa donna sono fortissime e hanno fatto davvero il giro del web e dei social: "Le scrivo per raccontarle quello che è successo oggi a mio figlio.

La sua squadra del cuore vince lo scudetto, lui ha 16 anni per cui è la prima volta che prova quest’emozione.Suo padre aveva la sua stessa età l’ultima volta che l’evento si è ripetuto. Naturalmente per tutto il giorno è andato in giro per la città (siamo di Benevento) con la sua fierezza al collo: la sciarpa azzurra.La nostra è una piccola realtà, molto tranquilla per cui i miei figli sono abituati a vivere le loro cose in totale serenità. Nel pomeriggio va a tagliare i capelli dal suo barbiere di fiducia.Quando entra gli viene chiesto di togliere la sciarpa, lui pensa ad uno scherzo e continua a tenerla.

Quando si siede per tagliare i capelli il titolare gli intima in maniera perentoria di togliere la sciarpa perché 'può dare fastidio a qualcuno» ed infine «sei nel mio locale e fai come dico io'.È un ragazzo estremamente educato ed il barbiere lo sa, quanti al suo posto avrebbero lasciato il locale seduta stante e quanto altro avrebbero reagito in maniera violenta. Lui è tornato a casa con una serie di domande, la prima tra tutte: cosa stavo facendo di male? Ma ancora: "E se avessi avuto un crocifisso al collo? O se fossi stato nero o musulmano? Io posso dare fastidio se faccio qualcosa non se sono qualcuno". Nulla da aggiungere.