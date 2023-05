Leao, il video della corsa in allenamento: Milan-Inter, brutto sospetto

09 maggio 2023 a

a

a

Corre, Rafa Leao. A poco più di 24 ore dalla attesissima semifinale di Champions League tra Milan e Inter, il portoghese reduce dalla elongazione che la costretto a uscire dopo appena 10 minuti nella partita tra i rossoneri e la Lazio si è allenato sul campo di Milanello. Lunedì, l'ex attaccante del Lille era rimasto in palestra e questo è il segnale che nello staff di Stefano Pioli si respira un cauto, cautissimo ottimismo. Forse, più una speranza: quella di avere il miglior giocatore della rosa almeno a disposizione contro i cugini.

Leao, non è finita. Occhi a cosa dice Pioli: "L'ho visto solo ora e..."

Il video, pubblicato dal direttore di Milanews Antonio Vitiello sul proprio profilo Twitter, mostra Leao correre in maniera assai blanda e controllata intorno al campo di allenamento di Carnago, marcato a uomo dal preparatore atletica che ne studiava passo, postura e, forse, persino le smorfie sul volto. Ovviamente, nessuna rifinitura con i compagni: impensabile mettere a rischio il muscolo lesionato.



Sui social, in realtà, sembra prevalere tra i tifosi rossoneri un certo scetticismo. "Corro meglio io", azzarda ironicamente un utente, mentre altri si scatenano tra preghiere, scongiuri e minacce di suicidarsi dal cornicione dell'ottavo piano. Si ride per non piangere, insomma, in casa Milan, anche se Mister Pioli ha l'obbligo di valutare le contromosse per ogni possibile scenario. Compreso quello di lasciare comunque Leao fuori dalla contesa anche se a mezzo servizio, per non compromettere le possibilità di averlo a pieno regime (o quasi) tra una settimana, quando si giocherà il "secondo tempo" di questo lunghissimo euroderby. In ogni caso, come per ogni thriller che si rispetti, si deciderà tutto pochi minuti prima del fischio d'inizio a San Siro.