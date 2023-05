Spalletti, addio Napoli? "Chi lo cerca in Premier": ora De Laurentiis...

11 maggio 2023 a

Dopo la grande festa per la vittoria del terzo scudetto, il Napoli è assediato dalle voci di mercato, che riguardano non soltanto i calciatori ma anche l’allenatore e il direttore sportivo. Giuntoli sembra il più vicino all’addio, con il suo passaggio alla Juventus che sembra molto probabile. Tutto da scrivere, invece, il futuro di Luciano Spalletti, sul quale ci sarebbero diverse squadre estere.

Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Tottenham, che si è separato da Antonio Conte per via dei risultati deludenti. Aurelio De Laurentiis non vorrebbe perdere l’allenatore dello scudetto e sarebbe disposto a ritoccare il suo ingaggio. A Spalletti sembra però interessare di più il futuro tecnico dei soldi: vorrebbe garanzie, com’è giusto che sia dopo un’annata straordinaria. “Spalletti vuole conoscere i programmi, le aspirazioni e gli obiettivi - si legge sul Corriere dello Sport - le intenzioni sul mercato legate ai grandi totem della stagione dello scudetto e poi, a questo punto, anche le pieghe della rivoluzione tecnica”.

Nel caso in cui dovesse arrivare l’addio di Spalletti, il presidente del Napoli avrebbe diversi allenatori di suo gradimento da contattare. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il sostituto di Spalletti potrebbe essere uno tra Italiano della Fiorentina, Palladino del Monza e Sottil dell’Udinese.