Lele Adani insultato dai tifosi della Juve: tutto lo stadio in piedi, video-choc

11 maggio 2023 a

I tifosi della Juventus nutrono una forte antipatia nei confronti di Lele Adani. Non potrebbe essere altrimenti, dato che il volto della Rai e della Bobo Tv è da anni considerato un nemico dei bianconeri, soprattutto dopo i vari battibecchi avuti nelle trasmissioni sportive o a distanza con Massimiliano Allegri. In occasione della semifinale d’andata con il Siviglia, Adani si è ritrovato a bordo campo per la Rai.

Lo stadio della Juve lo ha quindi “accolto” a modo suo: riempiendolo di insulti. A un certo punto è partito il coro “uomo di me***”, indirizzato chiaramente al commentatore: tantissimi i tifosi che hanno partecipato, a dimostrazione della forte antipatia nutrita nei suoi confronti. Forse però i tifosi avrebbero potuto attendere la fine della partita, perché rischiano di subire una grossa beffa in caso di sconfitta: Adani potrebbe vendicarsi con qualche frecciata nel post-partita.

In ogni caso va detto che il commentatore è stato professionale, continuando a svolgere il suo lavoro senza dar peso agli insulti, che comunque fanno male, visto che sono stati urlati a squarcia gola da gran parte dello stadio. Adesso sia per Adani che per i tifosi della Juve la priorità è un’altra: c’è da assistere con attenzione a una partita che per i bianconeri è di vitale importanza, dato che l’Europa League potrebbe rappresentare l’unica possibilità di qualificarsi alla prossima Champions.