Napoli, voce clamorosa: "Giuntoli alla Juve? Salta tutto"

Cristiano Giuntoli e la Juve: il nome più chiacchierato delle ultime settimane. I bianconeri lo inseguono come nuovo dg, che però dovrà trovare una soluzione con Aurelio de Laurentiis per la risoluzione del contratto valido fino al 2024.

La Vecchia Signora ha bisogno di un restyling a livello societario il primo nome da cui Scanavino, Calvo e Ferrero hanno deciso di ripartire è quello di Giuntoli, che dovrebbe arrivare a Torino con il braccio destro di sempre Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, che non rinnoverà col Cesena e potrebbe occuparsi della Next Gen. Da diversi giorni viene ripetuto che il via libera per il trasferimento è solo questione di tempo ma la decisione finale sarà presa da De Laurentiis.

Giuntoli, se rimane a Napoli…

Se così non dovesse andare, Giuntoli resterà al Napoli un altro anno prima di liberarsi a zero. Al presidente del Napoli non piace l’idea che il direttore sportivo su cui lui ha puntato e ha fatto crescere possa andare alla Juventus, nei prossimi giorni è atteso il confronto tra le parti per decidere il prossimo futuro. L’intenzione di Giuntoli è di salutare dopo otto anni a Napoli. Altrimenti, rimarrà un altro anno per costruire una rosa all’altezza che posso riconfermarmi in campionato e stupire in Champions League. Con la Juventus è tutto pronto e bisogna mettere solo nero su bianco ma l’ultima parola spetta a De Laurentiis. Saranno settimane davvero infuocate perché in questo momento nascono le squadre in vista del prossimo anno. Non si può più sbagliare nulla.