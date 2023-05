Giorgetti, bomba sulla Juve: "Falso in bilancio? Cosa bisogna sequestrare"

19 maggio 2023 a

"In termini prettamente economici, se la Juventus ha fatto un falso in bilancio perché togliergli punti? Se fossi l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza gli sequestrerei lo stadio visto che è l'unica squadra che ha fatto lo stadio di proprietà. Gli creo così un danno economico". Fanno discutere le parole, durissime, del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, pronunciate al Foro Italico di Roma per 'Vita da campioni'. Il numero 2 della Lega non è tacciabile di essere "di parte" dal punto di vista calcistico, visto che notoriamente è uno dei pochi appassionati di calcio italiani ultrà del Southampton, storica squadra inglese.

"Siamo a livelli parossistici della vicenda - ha aggiunto il ministro Giorgetti -, non si può arrivare a tifare per questo o quel giudice sportivo. È un vero peccato perché la domanda del calcio è talmente articolata e varia che si dovrebbe fare uno sforzo collettivo per ripristinare un po' di correttezza nei comportamenti".

"Sulla giustizia sportiva - prosegue il ministro dell'Economia - avevamo avviato un percorso in parallelo con Sport e Salute, una prospettiva di riforma. Avevamo auspicato che il sistema dello sport riuscisse in qualche modo ad autoriformarsi, però è complicato. È evidente che il sistema concepito negli anni 60 o 70 non funziona più".