Juventus penalizzata, il ribaltone: Europa appesa a un filo

09 maggio 2023 a

a

a

La Corte Federale d’Appello della Figc dovrà riconsiderare la posizione di alcuni dirigenti e di conseguenza l’entità della sanzione da comminare alla Juventus. Questa una delle motivazioni, pubblicate ieri, con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha deciso di rinviare alla Corte Federale di Appello la valutazione sul caso plusvalenze che coinvolge la Juventus. «Bisogna specificare se l’apporto dei dirigenti senza deleghe è stato valutato nella determinazione dei punti di penalizzazione», si legge in un passaggio delle 75 pagine del Collegio di Garanzia.

La Juve vince a Bergamo ma scoppia il caso Vlahovic: la frase choc

Potrebbe, quindi, esserci un ridimensionamento della sanzione per il club, ma non particolarmente significativo. Perché la violazione all’articolo 4 (slealtà sportiva) è stata confermata. Sulla carta il -15, che era stato tolto il 20 aprile, potrebbe essere rimodulato al ribasso, tornando al -9 chiesto inizialmente dal Procuratore federale Chiné. La nuova udienza si dovrà tenere entro 30 giorni dalla pubblicazione delle motivazioni per arrivare a una nuova sentenza tra fine maggio e inizio giugno con la fine del campionato. Il club bianconero ha comunque la facoltà di appellarsi nuovamente al Collegio di Garanzia e dunque trascinare la questione fino all’estate inoltrata.