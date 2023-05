Napoli, sfogo durissimo di Spalletti: "Tutto deciso, che fine farà"

22 maggio 2023 a

a

a

Luciano Spalletti non usa giri di parole e di fatto svela il suo futuro che sarà inevitabilmente lontano da Napoli. Il tecnico degli azzurri ormai da giorni non fa mistero dei dissidi con il presidente Aurelio De Laurentiis per il proseguimento della sua avventura nel capoluogo campano. Proprio Spalletti ha fatto sapere, qualche settimana fa, di non aver gradito l'opzione di rinnovo per un altro anno arrivata via pec e senza un incontro con il presidente. Ma dopo il match con l'Inter di fatto è cominciata la resa dei conti e le parole di Spalletti vanno in un'unica direzione, sarà divorzio dal Napoli.

Quello stesso Napoli che ha messo le mani sul terzo scudetto della sua storia proprio grazie all'impresa del tecnico toscano: "Possibilità di indossare gli stivali più avanti? Il discorso è definito ormai, non si cambia idea tutti i giorni: è una cosa che viene da lontano, non si ragiona in base a uno screzio o a una situazione casuale, perché uno matura delle robe stando al lavoro.

"Io alla Juventus?": la clamorosa risposta di Luciano Spalletti

Chi si chiama Napoli deve fare roba importante per questi tifosi e se non sei tanto convinto di potergli mettere a disposizione tutto quello che meritano è giusto fare dei ragionamenti e arrivare a una conclusione: è stata ragionata, non è che si cambia idea". Parole pesantissime che ormai spalancano le porte all'addio, ormai, come dice lo stesso Spalletti, "tutto è stato deciso".