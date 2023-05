Napoli, la voce su Spalletti: "A una sola condizione", che fine fa

24 maggio 2023 a

a

a

Luciano Spalletti è sempre più lontano dal Napoli, e le indiscrezioni degli ultimi giorni sembrano una chiara conferma. Come riportato da Il Mattino, intanto De Laurentiis è pronto a liberare il suo allenatore a una sola condizione: quella di non accettare nessuna squadra per il prossimo campionato. Nell'idea di Spalletti c'è quella di trascorrere un anno sabbatico, dopo il grande successo raggiunto con il Napoli: qualora dovesse decidere di dedicare del tempo a sé stesso e allontanarsi momentaneamente dal calcio, allora il presidente firmerebbe la risoluzione consensuale mettendo fine a questo rapporto.

"È successo tutto un anno fa": clamoroso, ecco perché Spalletti lascia Napoli

Cosa succede se Spalletti sceglie un altro club

Se invece il tecnico toscano dovesse trovare subito un nuova panchina, il numero uno degli azzurri farebbe valere l'anno di contratto rimasto: in quel caso i vari club interessati a Spalletti dovranno bussare alla sua porta per ascoltare le condizioni che detterà, visto che non è disposto al momento a fare passi indietro rispetto alla sua decisione. Il futuro della squadra Campione d'Italia resta fortemente in bilico, così come il destino della sua guida tecnica in vista della nuova stagione.

Spalletti-De Laurentiis, la verità: perché hanno litigato, retroscena esplosivo | Guarda

Napoli, i nomi per il post Spalletti

Per il dopo Spalletti sul tavolo ci sono diverse ipotesi, alcune decisamente fattibili e altre che sembrano soltanto sogni proibitivi: il totonomi è scattato, ma prima bisognerà sciogliere il nodo legato a Spalletti. Da Rafa Benitez a Gian Piero Gasperini, ma si seguono anche le possibilità Vincenzo Italiano e Thiago Motta. Intanto tra il tecnico di Certaldo e de Laurentiis è calato un gelo difficilmente risolvibile.