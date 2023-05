Stramaccioni, "Roma favorita?": corna in studio, delirio in diretta

25 maggio 2023 a

"Ma quanto caz***o è romanista Andrea Stramaccioni?". Se lo chiede simpaticamente un utente di Twitter, condividendo il video di DAZN in cui l'ex tecnico di Inter e Udinese nonché ct dell'Iran ascolta il dibattito in studio sulla imminente finalissima di Europa League tra Roma e Siviglia facendo costantemente il segno delle corna.

Un gesto apotropaico, quello del mister, che si lega alle sue "origini" professionali e non solo: romano de Roma, cresciuto come allenatore nel settore giovanile della Maggica (dopo aver dovuto lasciare da giovanissimo una promettente carriera da calciatore nelle fila del Bologna), "Strama" è soprattutto un cuore giallorosso, vero e proprio ultrà romanista.

L'allenatore e apprezzato commentatore (ha fatto una ottima figura in Rai agli ultimi Mondiali di calcio di dicembre in Qatar) è in studio insieme all'ex calciatore di Cremonese e Lazio Dario Marcolin e al conduttore e opinionista Stefano Borghi. Prende la parola quest'ultimo e si scatena il delirio.

"Per me la favorita è il Siviglia e per me la Roma e Josè Mourinho sono contenti che la favorita sia il Siviglia - sottolinea in maniera condivisibile il sempre puntuale Borghi -. Ha fatto 2 grandi partite contro la Juventus, se noi guardiamo il percorso della Roma non era mai la netta favorita, con il Feyenoord forse sì, con il Bayer Leverkusen non lo so, con la Real Sociedad sicuramente no e con il Salisburgo si parlava del 50 e 50". Intanto la regia indugia su Stramaccioni, e il segno delle corna ora "camuffato" ora esibito con nonchalance strappa una sonora risata ai presenti.