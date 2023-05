Milan, la voce choc su Theo Hernandez: "Lo vogliono subito"

25 maggio 2023 a

Theo Hernandez nel mirino del Bayern Monaco. Non è la prima volta che un rossonero viene corteggiato da altri club. È già successo lo scorso gennaio, quando il Chelsea avrebbe voluto strappare Rafa Leao dallo spogliatoio di Pioli. In quel caso il Milan ha tenuto vivo il dialogo con l’entourage del portoghese e ha risolto gli attriti tra le parti, definendo i contorni del tanto sperato rinnovo.

Ora, in attesa che il rinnovo di Leao venga messo nero su bianco, il club rossonero si trova ad affrontare altre avances, quelle del club tedesco. Pare, però, come riporta Radio Mercato, che il Milan abbia già rispedito l'offerta al mittente. L'esigenza del Bayern Monaco nasce dal fatto che a fine stagione potrebbe perdere sulla fascia sinistra Alphonso Davies, finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Di qui la necessità trovare un sostituto per il canadese di origini liberiane. E nel mirino ci è finito proprio il 19 del Milan. Se Theo – con contratto in scadenza nel 2026 – decidesse di trasferirsi in Baviera troverebbe ad accoglierlo il fratello Lucas, centrale della difesa dei Die Roten dal 2019. Il Milan però avrebbe le idee chiare: a meno di offerte irrinunciabili - dunque cifre che superino quota 100 milioni - i big in estate non si muoveranno da Milanello.