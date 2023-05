Cristiano Ronaldo, il gesto che fa impazzire gli arabi dopo il gol

25 maggio 2023 a

a

a

Quattordici reti in 15 presenze nella Saudi Pro League e il gol del 3-2 finale sull'Al Shabab martedì scorso. Per il giocatore ex Real, Manchester United e Juve, una piccola soddisfazione in una stagione piena di guai. Il suo festeggiamento in campo, intanto, ha lasciato discutere. Mentre era ancora circondato dai compagni, si è fatto spazio e ha compiuto il sujood o sajdah, ovvero il gesto con cui i musulmani si prosternano verso la Mecca: un inchino rituale con il quale si tocca il suolo contemporaneamente con la fronte, il naso, e le mani poste all'altezza della testa. In questa posizione si ritiene di avvicinarsi di più a Dio: lo abbiamo visto fare spesso ad esempio a Mohamed Salah.

Ronaldo si inginocchia, e i tifosi arabi sognano….

Un’immagine di grande effetto, velocemente dilagata sui social. Per l’occasione, qualcuno ha ipotizzato che potesse essere il segnale di una conversione all'Islam di Ronaldo. Abituati a pensare al portoghese come un'azienda ambulante, espressione di un calciatore profondamente egoista in campo, ci è difficile immaginare che Cristiano possa essere un uomo in carne e sangue esattamente come noi. Nessuno oltre Cristiano può sapere se quell'atto, che è apparso così genuino e non artefatto, sia un passo lungo un sentiero di conversione religiosa o semplicemente un gesto di omaggio e rispetto verso il mondo e la cultura che lo ospitano (peraltro ben pagato, mezzo miliardo fino al 2025), fatto sta che la prosternazione del campione di Madeira ha avuto una rilevanza enorme nel mondo arabo, portandone la popolarità alle stelle.