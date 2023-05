Inter-City, "le ferite di Haaland": la foto che fa sognare i nerazzurri

26 maggio 2023 a

a

a

La vittoria della terza Premier League di fila, dopo la grande rimonta sull’Arsenal, e una finale di Champions League in Turchia che l’attende contro l’Inter il prossimo 10 giugno. In caso di successo, Pep Guardiola potrebbe rendere incredibile questa stagione, dato che in due settimane giocherà due finali importanti. Oltre alla sfida dell’Ataturk, il 3 giugno ci sarà il derby di Manchester, contro lo United in FA Cup. La missione per i Citizens è tutt'altro che finita e il sogno del Triplete è ancora vivo. L'arma segreta di quest'anno è sicuramente Erling Haaland, attaccante che ha distrutto ogni record in Premier League. Fermarlo è davvero difficile, ed è per questo che alcuni difensori ricorrono a trucchetti e stratagemmi non proprio puliti.

"Cosa ho visto in pochi minuti.": Inter, Guardiola vuota il sacco: cosa accadrà

I tifosi chiedono riposo per Haaland a Guardiola

Il giorno dopo la partita pareggiata contro il Brighton, il norvegese ha condiviso uno scatto sui suoi social dove mostra un paio di nuove Nike ma anche i segni della battaglia: le sue gambe sono ricoperte da tagli e ferite, segno di un duello con colpi proibiti ingaggiato con i difensori avversari. Non è la prima volta che Haaland termina una partita con delle piccole ferite e per questo è scattato l'allarme tra i tifosi del City. Anche a risultato ampiamente archiviato Guardiola continua ad affidarsi a lui per il campionato, una scelta non condivisa da gran parte della tifoseria che per lui chiede riposo.

Haaland sui social non teme il corpo a corpo con gli avversari

All'orizzonte infatti ci sono due sfide fondamentali da giocare dove la presenza del norvegese è vitale. E una sua assenza sarebbe troppo grave, per la grande presenza del giocatore in attacco. Proprio l’ex Dortmund, comunque, non si preoccupa troppo e lo ha dimostrato anche sui social: non teme il corpo a corpo con i difensori avversari, anche quando il gioco diventa piuttosto duro, e non ha nessuna paura di saltare le partite fondamentali per la conquista del Triplete.