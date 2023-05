Rafa Leao? Dove si infila la maglia della Juve: ricoperto di insulti

30 maggio 2023 a

a

a

Rafael Leao costretto a scusarsi con i tifosi della Juventus. Dopo il match vinto dai rossoneri contro i bianconeri per 1-0 (con relativa certezza della qualificazione in Champions) è accaduto qualcosa che in pochi hanno notato. Leao ha scambiato la sua maglia con quella di un giocatore bianconero. Ma dopo aver ricevuto la maglia, l'ha infilata nei pantaloncini vicino al pube. Una gesto immortalato dai fotografi che ha poi spalancato le porte a polemiche assurde sui social con i9 tifosi della Juve imbestialiti per il gesto (involontario) di Leao.

E così il giocatore del Milan ha voluto mettere le cose in chiaro con parole sue sui social come sono andate le cose scusandosi con i tifosi bianconeri: "Se qualche tifoso si è sentito mancato di rispetto per essermi infilato la maglia nei pantaloncini, mi scuso, non era mia intenzione trasmettere alcun tipo di mancanza di rispetto, anzi, rispetto tutte le istituzioni! Forza Milan. L'odio è davvero un danno".

Giroud manda il Milan in Champions: notte fonda per la Juve

Caso chiuso, ma di certo gli insulti gratuiti a Leao restano e faranno discutere ancora parecchio. Intanto il giocatore del Milan si prepara a firmare ufficialmente il suo rinnovo con i rossoneri in vista della prossima stagione. A quanto pare i dubbi sulla sua permanenza in rossonero non ci sono più.