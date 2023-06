Milan, ufficiale: addio Ibrahimovic. La conferma a bordo campo

03 giugno 2023 a

“GodBye Zlatan”. È il tabellone preparato a bordo campo in vista dell’ultima partita di campionato contro il Verona. Un chiaro indizio del fatto che Zlatan Ibrahimovic è giunto alla fine della sua avventura con il Milan. Ciò non vuol dire che appenderà le scarpette al chiodo, sebbene a quasi 42 anni e con sole quattro presenze all’attivo in tutta la stagione è difficile immaginare che lo svedese possa trovare le forze per giocare ancora.

La separazione con il Milan appare invece inevitabile: Ibrahimovic è tornato nel peggior momento del club rossonero e lo ha aiutato a riacquisire una mentalità vincente, che lo ha portato a vincere lo scudetto l’anno scorso e a disputare una semifinale di Champions League quest’anno. In attesa di conferme ufficiali sull’addio al Milan, l’indizio che arriva dal tabellone preparato per la partita con il Verona basta e avanza.

Ibra, addio Milan e poi Monza? "Galliani..."; le parole che ribaltano la Serie A

Riguardo al proprio futuro, Ibrahimovic ha recentemente dichiarato di voler provare a giocare ancora, nonostante i tanti problemi fisici accusati nell’ultimo anno: “Non sono uno che molla. Penso che ho ancora da dare, non credo di smettere”. Si è parlato di un possibile approdo al Monza, anche in virtù degli ottimi rapporti con Adriano Galliani: la sua esperienza potrebbe essere preziosa per un club che quest’anno era all’esordio assoluto in Serie A.