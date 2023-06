Leclerc subito fuori in Q1. Ferrari, è disastro assoluto: il team-radio devastante

03 giugno 2023 a

Quando pensi che sia stato toccato il fondo, la Ferrari riesce ad andare ancora più in basso. E ciò si ripercuote soprattutto su Charles Leclerc: fino a quando potrà andare avanti in questo modo? Se lo chiedono tutti, a maggior ragione dopo quanto accaduto nel Q1 del Gran Premio di Spagna: l’anno scorso il pilota monegasco partiva dalla pole position, stavolta lo farà dalla 19esima posizione.

Leclerc non ha colpe in questo ennesimo disastro, che dipende da un problema non meglio precisato della macchina. La Ferrari sta investigando e al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. “Siamo fuori? Incredibile”, ha esclamato uno sconsolato Leclerc in radio con il suo team. L’ultima volta che non era stato eliminato nel Q1 era a Monaco nel 2019: da allora sono passate 82 sessioni di qualifica… Dopo gli errori degli scorsi Gran Premi, questa esclusione nel Q1 fa ancora più male a Leclerc, che è sempre più frustrato dall’inaffidabilità e dalle scarse prestazioni della Ferrari.

"Onestamente sarei sorpreso se la macchina fosse a posto - ha dichiarato a Sky Sport - dobbiamo vedere i dati e la macchina bene, qualcosa non andava. Facevo le curve a destra e andava benissimo, a sinistra invece no: oggi c'è costato tanto, domani dobbiamo ritrovare a un buon feeling per tornare davanti. Il feeling era completamente diverso da quello di inizio anno, andavo a 60 km/h alla prima curva e ho quasi perso la macchina".