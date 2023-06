Europa League, l'altro posto se lo prende l'Atalanta: Monza travolto 5-2

05 giugno 2023 a

L'altro posto in Europa League se lo prende in scioltezza l'Atalanta, che travolge 5-2 il Monza trascinato dalla tripletta dello straripante Koopmeiners. L'olandese sblocca il risultato di testa con un inserimento vincente e raddoppia sul gong del primo tempo sugli sviluppi di un contropiede iniziato da lui stesso. In avvio ripresa i ragazzi di Palladino si rifanno sotto con una gemma di Colpani che si infila sotto la traversa, ma la Dea non fa sconti – approfittando anche dell'inferiorità numerica dei brianzoli per l'ingenua espulsione di Marlon - e Hojlund a un quarto d'ora dalla fine trova il tris in spaccata su assist del solito scatenato Koopmeiners. Che poco dopo firma la sua tripletta personale con un gol quasi da centrocampo a sorprendere Di Gregorio. Inutile nel finale la rete del 4-2 Petagna, prima del definitivo 5-2. I successi di Atalanta e Roma rendono ininfluente la vittoria della Juve, che passa di misura a Udine grazie al tiro a giro di Chiesa ma resta settima, con un pass per la Conference League al netto di un possibile intervento dell'Uefa. Infine il Bologna batte 3-2 il Lecce in rimonta e si prende il nono posto scavalcando al'ultima giornata Monza e Torino.