Inter, la profezia di Francesco Toldo: "Non è una squadra normale..."

05 giugno 2023 a

a

a

"Il peggior avversario possibile". Non il Manchester City per l'Inter, ma il contrario. Ne è convinto Francesco Toldo, ex portierone di Fiorentina, nerazzurri e Nazionale, che intervistato da Radio Anch'io Sport commenta l'ultima settimana di fuoco di questa stagione, con le speranze di vittoria italiana in Conference League (Fiorentina contro West Ham mercoledì) e Champions (Inter-City, sabato).

"Era a guardare l'Inter, è in rottura": incredibile, chi può tornare subito

"Un doppio appuntamento che fa parte della mia storia personale: ho militato 8 anni nella Fiorentina, 9 nell'Inter, quasi tutta la mia carriera. So quanto affetto provano i tifosi di Inter e Fiorentina nei confronti delle proprie squadre. Partecipare a una finale è un sogno, adesso bisogna affrontarle nel migliore dei modi. Inter, Fiorentina e Roma in finale: il nostro campionato sta tornando ai livelli di un tempo, sperando di rimanerci ancora a lungo".

"C'è la Champions, non disturbiamo...". Terremoto Inter, chi è quest'uomo | Guarda

Fari puntati, ovviamente, soprattutto sull'ultimo atto della Champions tra Manchester City e Inter: "Abbiamo visto tutti la partita del City contro il Real, ci ha impressionato. Sembrava il Barcellona di Guardiola: fraseggio, possesso palla, iniziative. La variabile è l'Inter: non è una squadra normale, è imprevedibile. Tra le squadre che poteva affrontare il City, la peggiore è l'Inter: ha la possibilità di far male in verticale, ha muscoli, in attacco è sempre sul pezzo e ha sistemato anche la difesa. Le critiche che ha subìto Inzaghi l'hanno maturato, è stato un allenatore elegante a non reagire in modo istintivo, ha fatto tesoro delle critiche ed è cresciuto. Per il gioco espresso il City parte favorito, ma nulla da togliere all'Inter arrivata meritatamente in finale. E poi c'è grande sinergia tra squadra e pubblico".

L'Inter replica al City: Brozovic piega il Toro

"Non credo basterà la condizione fisica, è la testa a comandare il corpo. Entrambe si stanno preparando al meglio, hanno una settimana di tempo. Mi raccomando a non farsi espellere durante la partita, sarebbe la fine con il loro possesso palla. Sono partite da giocare e da vivere, che i giocatori si ricorderanno per tutta la vita. La cosa positiva è che l'Inter non ha nulla da perdere. Le attese sono differenti".