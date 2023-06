Milan, il terremoto è totale: addio Stefano Pioli? "Chi vuole Cardinale"

06 giugno 2023 a

Antonio Conte viene accostato un po’ a tutte le squadre che sono in cerca di un allenatore o che potrebbero cambiarlo nel prossimo futuro. Soltanto nelle ultime ore il tecnico salentino, che in questa stagione ha rotto in malo modo con il Tottenham, è stato accostato al Napoli, alla Roma e al Milan. La pista romana sarebbe quella più sensata dal punto di vista tattico, ma a quanto pare José Mourinho non ha alcuna intenzione di andare via.

Napoli e Milan inseguono i risultati attraverso il bel gioco, una filosofia che non è propriamente quella preferita da Conte. Con la cacciata di Paolo Maldini le cose però potrebbero cambiare all’interno del club rossonero: già in tempi non sospetti circolavano voci di una “infatuazione” del proprietario Gerry Cardinale nei confronti di Conte. Sebbene dal punto di vista economico non sia una scelta facile, il tecnico salentino è considerato uno di sicuro rendimento, almeno in campionato.

Nonostante la semifinale di Champions League e il contratto fino al 2025, Stefano Pioli è in bilico: c’è chi dice che avrà maggiori responsabilità dopo la cacciata di Maldini, ma gira anche voce che la sua posizione è in bilico, con Cardinale che non avrebbe gradito il fatto che il Milan si sia qualificato in Champions solo grazie alla penalizzazione della Juventus.