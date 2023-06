Milan-Maldini, ufficiale l'addio: cosa svela il durissimo comunicato di Cardinale

06 giugno 2023 a

Ora il terremoto è ufficiale. Mancava soltanto la conferma formale ed è arrivata: Paolo Maldini viene sollevato dal suo incarico di direttore dell'area tecnica del Milan, la decisione è del presidente, Gerry Cardinale, una decisione che ha seguito il burrascoso faccia a faccia di ieri, lunedì 5 giugno. Il Diavolo si separa dalla sua bandiera, nonostante il grande lavoro svolto in questi anni, con lo Scudetto e la semifinale di Champions League raggiunta quest'anno.

I toni del comunicato con cui il Milan conferma la separazione sono aspri, bruschi: "AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22. Le sue responsabilità saranno assegnate a un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all'Amministratore Delegato", si legge nella nota diffusa dalla società.

Nessun nome specifico per la sostituzione di Maldini, ma il comunicato lascia intedere quel che sarà, ovvero che i suoi incarichi verranno distribuiti in un gruppo di lavoro integrato, che tradotto significa che verranno distribuiti tra l'ad, Giorgio Furlani, e il capo-scouting, Geoffrey Moncada. Nella giornata di domani, mercoledì 7 giugno, il Milan dovrebbe confermare anche la separazione da Ricky Massara, l'attuale direttore sportivo. Anche in questo caso la decisione è di Cardinale: un clamoroso ribaltone societario che cambia la storia recente del Milan. I tifosi si interrogano: come ne usciranno i rossoneri? Indeboliti o rafforzati? Il verdetto lo avremo soltanto nella nuova stagione, la prima di un nuovo ciclo che, in ogni caso, dovrebbe ripartire con Stefano Pioli seduto in panchina. A meno di altri clamorosi, ma non del tutto impossibili, ribaltoni.