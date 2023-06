Inter, la foto virale di Inzaghi: come tratta il suo collaboratore, caos in campo

11 giugno 2023 a

Simone Inzaghi indemoniato. Sono diventate virali sul web le immagini che immortalano il tecnico dell'Inter mentre cerca per tutti e i novanta minuti di Inter-Manchester City di entrare in campo varcando la soglia dell'aera tecnica. Il tecnico nerazzurro per tutta la partita si è dimenato davanti alla panchina cercando di sostenere i suoi giocatori che di fatto hanno cercato in tutti i modi di fermare il Manchester City.

Ma è nei minuti finali del match che si scatena ancora di più la furia di Inzaghi, al punto che più volte il quarto uomo è dovuto intervenire per mettere a bada l'allenatore dell'Inter. Inzaghi si è scontrato più volte con il quarto uomo a colpi di urla e di gesti. Ma i tifosi sono stati colpiti dalla reazione di Inzaghi quando c'è l'ultimo calcio d'angolo per l'Inter: l'ultimo assalto per riacciuffare il City già in vantaggio.

Il tecnico entra letteralmente in campo non vuol sentire ragioni. Ed è a questo punto che un suo collaboratore tenta in tutti i modi di bloccarlo. Inzaghi se la prende pure con lui, prima lo blocca con le mani, poi lo fulmina con uno sguardo che vale più di mille parole. Tensione altissima dunque all'Ataturk, ma il fischio finale ha riportato Inzaghi alla triste realtà che ha il sapore della sconfitta.