Inter-City, ritrovato il padre di Enzo Maresca: è intervenuta la polizia

Si chiude per fortuna con una bella notizia la notte appena trascorsa da Enzo Maresca, il vice di Guardiola. Il tecnico non era riuscito a mettersi in contatto con il padre presente all'Ataturk per seguire la finalissima. Dopo il fischio finale il padre Pasquale era risultato irreperibile. Facilmente immaginabile lo sconforto di Maresca che non ha potuto gioire per la vittoria della Coppa dei Campioni.

In pochi istanti è stato dato l'allarme ed è intervenuta la polizia turca che ha avviato le ricerche. Dopo una notte il padre di Maresca è stato ritrovato sano e salvo. E così adesso padre e figlio potranno godersi la vittoria della Champions insieme. Di fatto Maresca dopo questa impresa da vice-Guadiola è diventato uno degli obiettivi di alcuni club per affidargli una panchina.

In pole position ci sarebbe il Celtic, ma si sarebbe fatto avanti anche il Leicester che dopo la dolorosissima retrocessione in Serie B inglese potrebbe ripartire proprio da Maresca e con tutto il know-how che lo stesso tecnico porterebbe dopo la collaborazione con Pep Guardiola. Ma per queste cose c'è tempo. Ora Maresca ha un solo pensiero: abbracciare il padre e accarezzare insieme la Coppa dei Campioni.