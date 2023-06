Inter, dopo lo choc City un clamoroso ritorno: incontro segreto a Istanbul

Federico Strumolo 11 giugno 2023 a

La finale di Champions League diventa anche l’occasione per imbastire trattative di calciomercato. Tra un incontro con i vertici del calcio europeo e l’altro, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ne ha approfittato per fare una lunga chiacchierata con il numero uno del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Si è parlato di progetti futuri, ma anche di Achraf Hakimi, 24enne terzino destro dei parigini, ma voglioso di cambiare aria. Il marocchino non ha dimenticato il passato all’Inter, dove ha militato nella stagione 2020/21, e starebbe spingendo per la soluzione nerazzurra.

Il problema è nella valutazione del cartellino fatta dal Psg, che ha versato 68 milioni di euro nelle casse dell’Inter due anni fa. Insomma, la trattativa è complessa, ma se ne riparlerà presto. Nei prossimi giorni Marotta riprenderà anche i contatti con il Monza per Carlos Augusto (24 anni), individuato come profilo ideale nel caso in cui i nerazzurri lasciassero partire Robin Gosens (28), molto apprezzato in Bundesliga. Intanto si stanno sfidando sul mercato Milan e Roma. I giallorossi sono ora a un passo dal difensore centrale Evan Ndicka (23), dopo che i rossoneri si erano inseriti facendo tentennare l’ex Eintracht Francoforte. Per ricambiare lo sgarbo, la Roma ha contattato il West Ham per Gianluca Scamacca (24), obiettivo del Milan per l’attacco. L’azzurro è stato pagato 36 milioni l’estate scorsa dai londinesi, ma in Inghilterra ha faticato rispetto a quanto visto al Sassuolo e potrebbe rappresentare una ghiotta occasione in prestito.

La prima scelta per il Milan, comunque, resta Marcus Thuram (25), in scadenza di contratto con il Borussia M’gladbach e corteggiato dal Psg. A Casa Milan sentono di aver fatto il massimo per convincere il figlio dell’ex Parma e Juventus Lilian, che darà una risposta entro l’inizio di settimana prossima. Chi non giocherà più al Milan è Brahim Diaz (23), dato che il Real Madrid, che intanto sfida i rossoneri per la stella del Villarreal Samuel Chukwueze (24), ha annunciato ufficialmente che il trequarti sta spagnolo resterà nella rosa dei blancos. Attenzione, invece, al futuro di Ante Rebic (29), fuori dai piani di Stefano Pioli e seguito dai turchi del Besiktas. Infine, il Napoli perde un’opzione perla panchina: Vincenzo Italiano resterà alla Fiorentina.