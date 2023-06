Rudi Garcia? Quelle voci su De Laurentiis che girano a Napoli

Giampiero De Chiara 17 giugno 2023 a

Non se lo aspettava nessuno Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Nonostante facesse parte di quel casting voluto da De Laurentiis per scegliere il tecnico che dovesse sostituire Spalletti. Il presidente partenopeo lo ha annunciato a sorpresa, dopo che le voci di mercato davano come favorito un altro allenatore francese: quel Cristophe Galtier, tecnico del Psg.

Tanti tifosi partenopei e la maggior parte degli addetti ai lavori, hanno storto il naso per questa scelta inaspettata. Un tecnico finito ad allenare in Arabia - è stato scritto - non è certo il profilo adatto per guidare i campioni d’Italia. Ma si diceva lo stesso anche di Spalletti, due anni fa, quando con uno dei suoi soliti colpi di teatro, De Laurentiis ne annunciò l’arrivo. Su Luciano c’erano dubbi per i due annidi stop dopo l’esonero dall’Inter.

Certo Garcia non ha il curriculum e neanche, probabilmente, l’esperienza e la conoscenza del calcio di un “maestro” come Spalletti, ma è un fior di professionista. Lo sanno in Francia dove ha vinto e ha sempre fatto bene e lo sanno anche a Roma dove con lui hanno raggiunto due secondi posti consecutivi.

Qualcuno lo definisce un Ranieri più moderno. Un ottimo motivatore, più che un conoscitore di tattiche. Pressing alto, difesa rocciosa e poi spazio al contropiede, questi sono i princìpi cardini del calcio di Garcia. Il resto lo devono fare i giocatori e il Napoli di interpreti adatti a questo disegno ne ha abbastanza. Non sarà facile ripetere quello che ha fatto Spalletti, ma Garcia e De Laurentiis ci credono.