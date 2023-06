Basket, finale scudetto tra Milano e Bologna: riflettori puntati su lunedì

Fabrizio Carcano 18 giugno 2023 a

a

a

La finale scudetto del basket torna a spostarsi a Milano. Lunedì sera alle 20.30 al Forum di Assago, sold out con 12.500 spettatori, si gioca la quinta partita della serie che la Virtus Bologna ha riportato sul 2-2, sfruttando il suo fattore campo, rimontando l’iniziale 0-2 dell’Olimpia Milano. Vince chi arriva a quattro vittorie. Lunedì gara 5, mercoledì a Bologna gara 6. L’eventuale conclusiva gara 7 sabato al Forum.

Arrivati a questo punto non ci sono favoriti. L’inerzia è per la Virtus che arriva da due vittorie e sta portando i suoi veterani Teodosic, Hackett e Belinelli verso la migliore condizione, dall’altra parte l’Olimpia sembra più stanca nei suoi uomini chiave come Hines e Melli ma attenzione al fattore Shields, tornato devastante.

Decisivo però sarà il rendimento del regista Napier: perfetto in gara 1, positivo ma meno impattante in gara 2, disastroso in gara 3 e in gara 4 fino al finale quando si è acceso e ha trascinato i biancorossi all’overtime, con una rimonta da -18.

“Ovviamente - ha spiegato il coach biancorosso Ettore Messina dopo gara 4 - siamo molto dispiaciuti per aver perso in gara 4 una grande occasione. Abbiamo avuto la forza di rimontare un disavanzo importante, ma poi nel supplementare ci è mancata un pizzico di lucidità, abbiamo sbagliato numerosi tiri aperti da tre permettendo alla Virtus, che aveva in quel momento meno fiducia di noi, di restare aggrappata alla partita e poi di vincerla. Potrebbe essere stata una situazione simile a quella vissuta a parti invertite in Gara 2, anche se ovviamente con tempi e modi molto differenti. Quello che dovremo fare adesso è aumentare i minuti in cui abbiamo giocato bene e fatto le cose giuste e diminuire le cose che non abbiamo fatto bene. Non sto a guardare il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Abbiamo lunedì una partita molto importante, davanti al nostro pubblico, e dobbiamo vincere quella”.