Trapani Shark-Hapoel Holon: la partita della vergogna durata 6 minuti

La partita di basket tra Trapani Shark e Hapoel Holon, valida per i play-in di Champions League e disputata il 3 gennaio in Bulgaria su campo neutro, è durata solo 6 minuti e 57 secondi, terminando con un umiliante 38-5 per gli israeliani. Una "farsa annunciata" trasmessa in tutta Europa su Dazn.La squadra del patron Valerio Antonini si è presentata con soli cinque giocatori: i professionisti Rossato, Cappelletti e Pugliatti, più due giovanissimi dilettanti, Patti e Martinelli (quest'ultimo promosso in due giorni dalle partitelle amatoriali).

Martinelli ha realizzato tutti i punti di Trapani, inclusa una tripla iniziale. Le maglie avevano adesivi a coprire i nomi dei titolari precedenti, assenti per problemi economici e gestionali.I tre professionisti hanno prima passeggiato in campo, poi abbandonato progressivamente il parquet. Sono rimasti i due giovani (minimo regolamentare), fino al quinto fallo intenzionale di Patti che ha posto fine all'"agonia".Per la Fiba, Trapani è eliminata: non si disputerà il ritorno e la sconfitta è considerata forfait, evitando una multa da 600mila euro. La società, già sanzionata ripetutamente in Italia, ha preferito questa soluzione per non aggravare la situazione finanziaria.Antonini denuncia un "complotto" contro di lui e presenta documenti per dimostrare la propria correttezza. Oggi, 7 gennaio 2026, il tribunale federale esaminerà le carte dell'iscrizione: in caso estremo, potrebbe radiare Trapani dal campionato. Intanto, la squadra ha "perso la faccia".