Inter, "l'ha voluto Marotta": arrivo pesantissimo dal Psg

19 giugno 2023 a

a

a

Persa la Champions, ottenute Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ora i giocatori dell’Inter si godono le meritate vacanze, prima di ripartire con la prossima stagione. Il raduno è fissato per il 13 luglio, e nello staff di Simone Inzaghi ci sarà una novità nel ruolo di preparatore dei portieri. Come riportato da Tuttosport, la figura scelta è quella di Gianluca Spinelli, dal luglio 2018 al Psg. Spinelli, 56 anni, scelto dall’a.d. Marotta, ha lavorato nella sua carriera anche con Gian Piero Gasperini ai tempi del Genoa, con Antonio Conte sia nella Nazionale italiana che al Chelsea, e con Gian Piero Ventura sempre in azzurro. Il 23 luglio, poi, come già previsto, la squadra partirà per la tournée in Giappone dove affronterà in amichevole l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo (il 27) e il Psg (1 agosto).

Juve, sanguinoso "scippo" all'Inter? Bomba di calciomercato: ecco il nome

Gazzetta: Inter, si accelera per Frattesi

Intanto, come è riportato sul sito de La Gazzetta dello Sport, lo stesso Beppe Marotta vuole evitare nuovi casi Gleison Bremer e Paulo Dybala accaduti la scorsa estate, puntando a chiudere per Davide Frattesi del Sassuolo. Con il club emiliano è stata raggiunta un’intesa per la valutazione del centrocampista classe 1999: 35 milioni di euro, 30 cash più il cartellino di Samuele Mulattieri. Il club nerazzurro è davanti a Juve, Roma e Milan (gli altri club che hanno messo gli occhi sull’azzurro), ma è inutile provarci con lui, perché il ragazzo è collaudato agli urti. Ora però bisognerà dare l'accelerata decisiva alla trattativa, altrimenti il rischio è che altri club interessati possano produrre sorprendenti ribaltoni.