Inter, il big che molla la squadra dopo il City: un enorme guaio in attacco

Leonardo Iannacci 19 giugno 2023 a

a

a

Cosa manca, nella sua vita professionale, a Carletto Ancelotti? Allenare una nazionale, e visto che quella italiana è attualmente nelle mani di Mancini, torna fuori puntualmente la possibilità che il tecnico più vincente del calcio moderno finisca sulla panchina del Brasile. Nulla di ufficiale, ma la voce si ripete con una regolarità che fa pensare. E, si sa, Florentino Perez è un presidente al quale piace cambiare: tratta gli allenatori del Real Madrid come fossero cravatte.

Soprattutto se,in stagione, il tecnico in carica non ha vinto nulla. Luis Enrique, invece, ha vinto il ballottaggio con Negelsmann e si è accasato a sorpresa sulla prestigiosa e scottante panchina del Psg. La Juventus, nel frattempo, per il centrocampo ha nel mirino Sergej Milinkovic-Savic (28) destinato a prendere il posto di Rabiot, partente. Con 25 milioni di euro l’affare è possibile.

Inter, un nome pazzesco per la difesa: chi può arrivare subito

Sul serbo c’è però anche l’Inter che sogna di realizzare un’accoppiata con Davide Frattesi (24). Per l’attacco il club nerazzurro ha il compito di sostituire Edwin Dzeko (37): gli agenti della punta bosniaca sono in Turchia e stanno chiudendo con il Fenerbache. Per il suo attacco spuntato la Fiorentina si sta interessando a Mateo Retegui (24), il centravanti del Tigre che tempo fa era seguito dall’Inter. Come seconda punta il club viola segue Dodi Lukebakio (26), laterale belga in forza all’Hertha Berlino. I campioni d’Italia del Napoli: per sostituire Hirving Lozano piace il kosovaro Edon Zhegrova (24) del Lilla. In alternativa c’è Riccardo Orsolini (25) del Bologna. Infine Roma e Ajax hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Benjamin Tahirovic (20) a titolo definitivo per un totale di 8.5 milioni di euro. Ai giallorossi spetterà anche il 15% sulla futura rivendita del giocatore.