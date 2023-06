Juve, il colpo che può stravolgere la Serie A: "Milan beffato, ecco il top-player"

19 giugno 2023 a

Ufficialmente, la finestra del calciomercato estivo non è ancora aperta. Ma ovviamente i club si muovono con grande anticipo, ora che la stagione è ufficialmente terminata. E le big di Serie A non fanno eccezione.

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la rivoluzione societaria con l'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, ha messo nel mirino Milinkovic-Savic, l'asso della Lazio. Un vecchio obiettivo rossonero, non semplice però da raggiungere: il serbo, tra l'altro, è in cima alla lista delle preferenze di mister Pioli, che in passato lo ha allenato e lo conosce molto bene.

Insomma, il Milan ci prova. Ma secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri rischiano la beffa: sulle tracce di Milinkovic-Savic, infatti, ci sarebbe anche la Juventus, che avrebbe argomenti migliori per strapparlo alla Lazio. Secondo la Rosea, infatti, l'affare potrebbe anche concretizzarsi: il serbo in passato ha più volte lasciato intendere che uno dei suoi sogni è proprio quello di vestire la maglia bianconera, anche se il prossimo anno la Juve, in Europa e giustizia sportiva permettendo, giocherà soltanto la Conference League. Ma il fascino della Juve sopravvive a tutto. E insomma, il Milan potrebbe restare con un pugno di mosche in mano.