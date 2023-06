Lukaku capitano? "Me ne vado": esplode il Belgio, il big scarica la squadra

20 giugno 2023 a

Thibaut Cortois contro Domenico Tedesco. Le frizioni tra il portiere del Real Madrid e l’allenatore della Nazionale belga, hanno portato il primo a lasciare a sorpresa il ritiro della Nazionale. Il motivo? La fascia di capitano assegnata a Romelu Lukaku. Troppo lo scotto di vedere l’attaccante dell’Inter in questo modo, per questo Courtois non sarà in campo contro l’Estonia di stasera, martedì 20 giugno. Il portiere del Real Madrid, infatti, non ha viaggiato con la nazionale alla volta dell'Estonia, dov'è in programma l'ultimo appuntamento stagionale del Belgio. Courtois avrebbe detto al tecnico Domenico Tedesco di sentirsi scioccato e ha aggiunto che non si sente rispettato all'interno della nazionale dei Diavoli Rossi.

La scelta di Tedesco che ha fatto infuriare Courtois

Proprio il tecnico belga ha confermato quelle che fino a qualche ora fa erano solo indiscrezioni. Il Belgio, sabato scorso, ha sfidato l'Austria, la partita è terminata 1-1 ed è stata ripresa per i capelli proprio da un gol di Lukaku. Praticamente l'oggetto del contendere è la fascia di capitano, che è di De Bruyne, ma il centrocampista del Manchester City è infortunato. Così Tedesco, c.t. da qualche mese, aveva deciso di far indossare la fascia a Lukaku contro l'Austria e a Courtois contro l’Estonia.

Tedesco in conferenza: “Courtois a casa perché si sente deluso e offeso”

Il portiere inizialmente ha preso bene questa decisione, poi ha cambiato idea, come racconta il selezionatore di origini italiane: "Andava bene a tutti, ma dopo la partita Courtois ha improvvisamente voluto parlarmi e ha detto che sarebbe tornato a casa perché era deluso e si sentiva offeso — le parole di Modesto — Fin dall'inizio ho cercato di mostrargli l'apprezzamento che merita. Ai miei occhi è il miglior portiere del mondo. Lo amo come portiere ma anche come essere umano. Sono scioccato”. Courtois ha sbattuto la porta ed è andato via. Ma il c.t. non vuole andare oltre, perché c'è una partita da giocare e vincere: "Non è il momento giusto per dire nulla al riguardo, perché abbiamo una partita importante. Le prossime partite sono a settembre e poi vedremo”.

Courtois smentisce: “Sorpreso da gesto di Tedesco, parole non corrispondono alla realtà”

Ma le parole di Tedesco non sono passate inosservate. Proprio Courtois sui social ha smentito tutto, e per certi versi è pure peggio se si vogliono rimettere assieme i cocci: "Sono rimasto davvero sorpreso di aver sentito il c.t. in conferenza che dava una parziale e soggettiva versione di una conversazione privata tra noi dopo la partita con l’Austria — le parole del portiere nel post su Instagram — Voglio chiarire che non è la prima volta e non sarà l'ultima in cui parlo con un allenatore di questioni inerenti lo spogliatoio, ma mai prima qualcuno aveva deciso di rendere tutto pubblico. Sono profondamente contrariato da ciò, ma voglio chiarire che quanto detto dal tecnico non corrisponde alla realtà".